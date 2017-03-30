中職Live》曾陶鎔轟2分砲 兄弟1分超前悍將

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 悍將 0 2 4 0 1 7 8 2 兄弟 1 0 3 1 3 8 11 0

第五局

5局下半，蔣智賢敲出陽春砲，兄弟追回1分。彭政閔安打，曾陶鎔敲出2分打點全壘打，兄弟1分超前。

5局上半，林哲瑄敲出陽春全壘打，悍將再下一城。

第四局

4局下半，王勝偉、陳子豪安打，兄弟再添1分。

第三局

3局下半，陳子豪四壞保送，張志豪安打形成1、3壘有人，林智勝高飛犧牲打，兄弟追回1分。蔣智賢、彭政閔接連安打，兄弟再下一城，周思齊滾地球造成悍將失誤，壘上跑者回本壘得分，一口氣追到僅剩2分差。

3局上半，胡金龍獲四壞保送，林哲瑄二壘安打，悍將再添1分。張建銘擊出滾地球遭刺殺，跑者推進上3壘，林益全安打，帶有1分打點，陽冠威再補上一支安打，悍將再下一城，林威廷滾地球出局，但3壘跑者回本壘得分。

第二局

2局上半，陽冠威安打，林威廷觸擊形成三壘方向內野安打，形成1、2壘有人，陳凱倫敲出帶有1分打點安打，林琨笙再補上一支穿越安打，悍將1分超前。



陳凱倫打回悍將今天第一分。（記者廖耀東攝）

林琨笙敲關鍵安打。（記者廖耀東攝）

第一局

1局下半，林智勝、蔣智賢接連安打，兄弟先馳得點。

蔣智賢敲出關鍵安打。（記者廖耀東攝）

悍將先發投手范玉禹。（記者廖耀東攝）

兄弟先發投手肯恩。（記者廖耀東攝）

先發打序

悍將 棒次 兄弟 胡 金 龍 LF 1 陳 子 豪 RF 林 哲 瑄 CF 2 張 志 豪 CF 張 建 銘 RF 3 林 智 勝 2B 林 益 全 1B 4 蔣 智 賢 DH 陽 冠 威 DH 5 彭 政 閔 1B 林 威 廷 2B 6 周 思 齊 LF 陳 凱 倫 SS 7 曾 陶 鎔 3B 林 琨 笙 C 8 王 勝 偉 SS 李 宗 賢 3B 9 陳 家 駒 C 范 玉 禹 先發投手 肯 恩