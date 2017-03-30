中職Live》曾陶鎔轟2分砲 兄弟1分超前悍將

2017/03/30 20:22

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

R

悍將

0

2

4

0

1

 

 

 

 

7

8

2

兄弟

1

0

3

1

3

 

 

 

 

8

11

0

第五局

5局下半，蔣智賢敲出陽春砲，兄弟追回1分。彭政閔安打，曾陶鎔敲出2分打點全壘打，兄弟1分超前。

5局上半，林哲瑄敲出陽春全壘打，悍將再下一城。

第四局

4局下半，王勝偉、陳子豪安打，兄弟再添1分。

第三局

3局下半，陳子豪四壞保送，張志豪安打形成1、3壘有人，林智勝高飛犧牲打，兄弟追回1分。蔣智賢、彭政閔接連安打，兄弟再下一城，周思齊滾地球造成悍將失誤，壘上跑者回本壘得分，一口氣追到僅剩2分差。

3局上半，胡金龍獲四壞保送，林哲瑄二壘安打，悍將再添1分。張建銘擊出滾地球遭刺殺，跑者推進上3壘，林益全安打，帶有1分打點，陽冠威再補上一支安打，悍將再下一城，林威廷滾地球出局，但3壘跑者回本壘得分。

第二局

2局上半，陽冠威安打，林威廷觸擊形成三壘方向內野安打，形成1、2壘有人，陳凱倫敲出帶有1分打點安打，林琨笙再補上一支穿越安打，悍將1分超前。

陳凱倫打回悍將今天第一分。（記者廖耀東攝）

林琨笙敲關鍵安打。（記者廖耀東攝）

第一局

1局下半，林智勝、蔣智賢接連安打，兄弟先馳得點。

蔣智賢敲出關鍵安打。（記者廖耀東攝）

悍將先發投手范玉禹。（記者廖耀東攝）

兄弟先發投手肯恩。（記者廖耀東攝）

先發打序

悍將

棒次

兄弟

胡 金 龍 LF

1

陳 子 豪 RF

林 哲 瑄 CF

2

張 志 豪 CF

張 建 銘 RF

3

林 智 勝 2B

林 益 全 1B

4

蔣 智 賢 DH

陽 冠 威 DH

5

彭 政 閔 1B

林 威 廷 2B

6

周 思 齊 LF

陳 凱 倫 SS

7

曾 陶 鎔 3B

林 琨 笙 C

8

王 勝 偉 SS

李 宗 賢 3B

9

陳 家 駒 C

范 玉 禹

先發投手

肯 恩

相關新聞

推薦新聞
即時戰況
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.