中職Live》曾陶鎔轟2分砲 兄弟1分超前悍將
2017/03/30 20:22
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第五局
5局下半，蔣智賢敲出陽春砲，兄弟追回1分。彭政閔安打，曾陶鎔敲出2分打點全壘打，兄弟1分超前。
5局上半，林哲瑄敲出陽春全壘打，悍將再下一城。
第四局
4局下半，王勝偉、陳子豪安打，兄弟再添1分。
第三局
3局下半，陳子豪四壞保送，張志豪安打形成1、3壘有人，林智勝高飛犧牲打，兄弟追回1分。蔣智賢、彭政閔接連安打，兄弟再下一城，周思齊滾地球造成悍將失誤，壘上跑者回本壘得分，一口氣追到僅剩2分差。
3局上半，胡金龍獲四壞保送，林哲瑄二壘安打，悍將再添1分。張建銘擊出滾地球遭刺殺，跑者推進上3壘，林益全安打，帶有1分打點，陽冠威再補上一支安打，悍將再下一城，林威廷滾地球出局，但3壘跑者回本壘得分。
第二局
2局上半，陽冠威安打，林威廷觸擊形成三壘方向內野安打，形成1、2壘有人，陳凱倫敲出帶有1分打點安打，林琨笙再補上一支穿越安打，悍將1分超前。
陳凱倫打回悍將今天第一分。（記者廖耀東攝）
林琨笙敲關鍵安打。（記者廖耀東攝）
第一局
1局下半，林智勝、蔣智賢接連安打，兄弟先馳得點。
蔣智賢敲出關鍵安打。（記者廖耀東攝）
悍將先發投手范玉禹。（記者廖耀東攝）
兄弟先發投手肯恩。（記者廖耀東攝）
先發打序
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悍將
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棒次
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兄弟
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胡 金 龍 LF
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1
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陳 子 豪 RF
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林 哲 瑄 CF
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2
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張 志 豪 CF
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張 建 銘 RF
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3
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林 智 勝 2B
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林 益 全 1B
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4
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蔣 智 賢 DH
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陽 冠 威 DH
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5
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彭 政 閔 1B
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林 威 廷 2B
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6
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周 思 齊 LF
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陳 凱 倫 SS
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7
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曾 陶 鎔 3B
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林 琨 笙 C
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8
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王 勝 偉 SS
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李 宗 賢 3B
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9
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陳 家 駒 C
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范 玉 禹
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先發投手
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肯 恩
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