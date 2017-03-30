中職》上一軍就先發守二壘 林智平嚇到

林智平。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／桃園報導〕去年贏得三壘手金手套獎的Lamigo桃猿林智平，今天首度上到一軍就先發守二壘，林智平坦承有點嚇到，但不管守那個位置，就全力做好自己的工作。

林智平因為球季開打前尚未和球團談妥調薪，開季從二軍出發。林智平表示，二軍總教練郭建霖有跟他說，今年可會兼守二壘，所有有練過，但比賽節奏的掌握還不是很好，以為這星期上一軍不會馬上先發，沒想到第一天就先發，還是守二壘，真的有點嚇到。

猿隊前兩場比賽由梁家榮擔任先發三壘手，表現相當出色，打擊率高達0.667。猿隊總教練洪一中表示，梁家榮狀況正好，不可能把他拉下先發，而和梁家榮比起來，速度快的林智平守備範圍比較大，更適合守二壘，因此先這樣安排，而同樣以二壘為主的郭嚴文可能在4月底歸隊，屆時就看誰的狀況好誰先發，林智平也有機會回到三壘。