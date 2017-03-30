中職》相隔10個月再現 明天4隊都推本土投手先發

王溢正（左一）、黃亦志（左二）、林子崴（右二）、江忠城（右一）。（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕中職明天（3月31日）有兩場例行賽，分別是桃園球場富邦悍將對Lamigo桃猿，雙方分別推出黃亦志、王溢正先發，另一場在新莊球場由統一獅迎戰中信兄弟，先發投手為林子崴、江忠城，這也是中職相隔10個月以後，再度出現同一天4隊都是先發本土投手對決。

上一次是在去年5月28日，當時統一獅和義大犀牛在花蓮球場進行雙重賽，午場先發投手分別為洋投吉爾、力猛，晚場輪到土投江辰晏和倪福德對決，另一地在新莊球場Lamigo桃猿對中信兄弟之戰，雙方分別推出王溢正、鄭凱文先發。

去年球季「同一天4隊都推本土投手擔任先發」僅出現過4次，其中4月就佔3次，分別為4月3日義大對Lamigo的倪福德vs.王溢正、統一對兄弟的廖文揚vs.鄭凱文，4月24日統一對兄弟的林晨樺vs.鄭錡鴻、統一對Lamigo的廖文揚vs.王溢正，以及4月30日義大對Lamigo的林晨樺vs.王溢正、統一對兄弟的陳韻文vs.鄭錡鴻，第4次就是5月28日。

這幾年中職各隊先發輪值十分倚重洋投，造成「同一天4隊都推本土投手擔任先發」的情形相當少見，就拿去年球季來說，240場例行賽合計先發投手480人次，洋投就投了293場，佔61%，本土僅187場、佔39%，可見中職各隊戰績好壞，洋投扮演很重要的角色。