中職》終於等到了！楊家維首度一軍先發
2017/03/30 18:42
楊家維。（資料照，記者黃志源攝）
〔記者吳清正／桃園報導〕職棒生涯第4年的統一獅內野手楊家維，今天首度在一軍先發，楊家維表示，這一天他等好久了。
楊家維表示，要開始賽前練習時，隊友鄧志偉告訴他今天先發，他還想說怎麼可能，看到白板上的先發打線表，才確定不是跟他開玩笑。
楊家維在2014年季中選秀獲得獅隊第2指名，當年曾在球季最後一戰替補上場守備，但是沒有打擊機會，之後因為腎臟病變，15年完全沒有出賽，去年則整季待在二軍，今天不但是第一次一軍先發，也是第一次站上一軍打擊區。
楊家維至今仍需定期服藥，他表示，因為這場病，讓他等好久才有機會上一軍，不過，其實和他預期的差不多，畢竟中斷了一年沒打球，去年就設定要一整季在二軍好好磨練，今年再拚一軍，希望能從此站穩一軍，並幫助球隊贏球。
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