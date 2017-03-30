中職》林克謙肋骨斷裂下二軍 兄弟拉上周磊

林克謙。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者郭羿婕／台中報導〕昨晚才投本季第2場比賽，中信兄弟投手林克謙卻在投球過程中聽到「啪」一聲，檢查發現是肋骨斷裂，已被球團下放二軍養傷，並把周磊拉上一軍。

昨晚對富邦之役，林克謙第8局上場後援，只投0.1局挨2安、失2分，丟完3人次就退場，最後打席面對林哲瑄時，他突覺左側肋骨不適，無法繼續投球而退場，由彭識穎接替。

林克謙今天初步檢查發現是肋骨斷裂，明天還要進一步檢查。骨裂只能等它癒合，無時間表，林克謙有點扼腕地說：「今年手的狀況很好，但也只能等傷勢痊癒了。」

林克謙表示，沒有相關舊傷，應是太想出力所致，因為很快取得2好球，但2好球後一直無法解決對方，這也是他還要調整的問題。

富邦主將高國輝也掛傷號，聽聞林克謙肋骨斷裂，他以過來人經驗說，這恐怕要休至少3個月。