SBL冠軍賽Live》布拉遇犯規麻煩 達欣上半場領先裕隆

第1節 第2節 第3節 第4節 總分 裕隆 21 19 40 達欣 26 20 46

第二節

次節裕隆改變區域，周伯臣籃下放進，賀夫外圍三分球，5：0迅速扳成平手，盧冠良連2切拿4分，延續裕隆火燙攻勢。2分鐘一分未拿，達欣一哥周儀翔三分球追到1分差，布拉抓到進攻籃板後暴扣，但他在防守賀夫時打手犯規，個人累積三犯，教練團選擇這時換他下場休息。

缺少布拉的達欣，靠著周儀翔三分球發揮，持續維持領先，全本土達欣，周儀翔繼續用外線猛轟，黃鎮抓下籃板球，末秒再投進2分，上半場結束，達欣46：40領先裕隆。

第一節

開賽兩隊都用三分球開張，達欣靠著布拉罰球和籃下，加上蘇翊傑輕鬆上籃，很快拉出一波5：0，裕隆倚賴2顆三分球，將比數追回2分差。暫停過後，裕隆找到進攻節奏，利用進算加罰取得領先，周伯臣接獲隊友妙傳，閃過長人布拉得手。林宜輝手感火燙，再一顆三分球扳回領先，呂濟而接在周儀翔進球後，逮中裕隆傳球，抄截後快速上籃得分，短短幾秒內達欣取得4分，首節以26：21領先裕隆。

賽前報導

達欣在SBL冠軍賽率先取得3：0聽牌，今晚7點再拿下一勝就能摘回隊史第2勝，若能順利「橫掃」裕隆，將是聯盟史上第2次、達欣隊史第一次以4：0橫掃對手奪冠。《繼續閱讀》