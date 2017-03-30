中職》恰恰智勝限量便當 洲際限定搶光光
2017/03/30 18:56
彭政閔拿著恰便當。（中信兄弟提供）
〔記者郭羿婕／台中報導〕上週日在台中洲際球場開賣的中信球星限量便當，成了主場限定搶手貨，彭政閔「恰便當」和林智勝的「勝便當」都是一推出就搶光光。
今年中信發售在洲際主場限定的球星便當，首波祭出「恰便當」排骨便當和「勝便當」雞腿便當，單價140元、加飲料150元，平日限量各100個，假日則是200到300個，吸引不少球迷搶購，昨天也是3局之前就賣光。
球團表示，選擇便當主菜前，都問過球員喜好，恰恰與林智勝各愛排骨和雞腿，也真的有試過口味；接下來預計還會推出周思齊、蔣智賢、林威助等主將的便當，同樣是洲際限定。
恰便當和勝便當各是排骨便當與雞腿便當。（記者郭羿婕攝）
恰便當和勝便當各是排骨便當與雞腿便當。（記者郭羿婕攝）
林智勝拿著勝便當。（中信兄弟提供）
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