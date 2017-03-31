中職4隊都推本土先發 今日賽事預告與轉播

各位讀者早安！

中職今兩地開打，桃園球場賽事由富邦對上桃猿，富邦推出黃亦志對決左投王溢正，新莊球場則由統一迎戰兄弟，統一派出林子崴掛帥先發，兄弟則由江忠城主投，請鎖定自由體育帶給您的文字轉播與第一手消息。

除了精彩的中職外，今也是日職開幕戰，目前台灣雖無旅日球員隨一軍出賽，不過各家轉播單位依然為喜歡日職的朋友們送上滿滿的轉播，也請持續關注自由體育帶給您的最新資訊！

NBA賽事也將步入最後高潮，精彩的季後賽排名爭奪戰，千萬不要錯過囉！

中職例行賽

18:35 悍將 vs. 桃猿（愛爾達足球、ELEVEN Sport）

18:35 統一 vs. 兄弟（緯來育樂、愛爾達育樂）

日職開幕戰

17:00 中日 vs. 巨人 （緯來體育、愛爾達體育）

17:30 西武 vs. 日本火腿 （FOX體育）

17:30 羅德 vs. 軟銀（FOX體育三台）

NBA例行賽

07:30 活塞 vs. 籃網（緯來體育）

08:00 騎士 vs. 公牛（FOX體育）

10:30 火箭 vs. 拓荒者（FOX體育）

MLB熱身賽

10:30 運動家 vs. 巨人（FOX體育二台）