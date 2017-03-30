中職》吳宗憲帶愛犬開球 不怕牠怯場只怕...（影音）

〔體育中心／綜合報導〕「綜藝天王」吳宗憲今天帶著愛犬前往桃園球場擔任開球嘉賓，並演唱《有夢你會紅》，大受球迷歡迎，賽前他也特別與王溢正、張閔勛練球。

吳宗憲今天再度擔任桃猿開球嘉賓，心情大好的天王也在球場高歌一曲，獲得球迷熱烈歡迎。原本吳宗線有意挑戰最快球速，不過最後只飆出80公里，無緣打破由補教名師呂捷寫下的107公里開球，吳宗憲受訪時也透露，自己以前也想朝棒球圈發展，不過受到家人反對而作罷。

此外，吳宗憲今天帶著愛犬BINGO上投手丘開球，受訪時他搞笑表示，不擔心BINGO怯場，反而很擔心他在投手丘上尿尿。

吳宗憲今天帶著愛犬開球。（記者陳志曲攝）

吳宗憲開球前不忘高歌一曲。（記者陳志曲攝）

吳宗憲今天帶著愛犬開球。（記者陳志曲攝）

吳宗憲今天帶著愛犬開球。（記者陳志曲攝）

吳宗憲（右）賽前與王溢正一同練投。（記者陳志曲攝）

吳宗憲（右）賽前與王溢正一同練投。（記者陳志曲攝）

吳宗憲（左）賽前與張閔勛一同練球。（記者陳志曲攝）

吳宗憲賽前練球。（記者陳志曲攝）