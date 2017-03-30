SBL》「少俠」田壘現身新莊體育館 幫達欣加油打氣
2017/03/30 20:14
SBL冠軍戰達欣對裕隆，前達欣球員田壘到場看球。（記者王藝菘攝）
〔記者林岳甫／新北報導〕已經赴中國CBA發展多年的「少俠」田壘，今日特地前來新莊體育館觀賞前東家達欣的比賽，許多球迷皆爭相要求合影，可見少俠的人氣仍舊不墜。
田壘在2月底自中國返台後，近來皆在解決已困擾他長達3年的左腳踝傷勢，今日才正好有時間來看達欣比賽，他也帶著愛妻與剛滿1歲的兒子田甜圈一同到場看球。
達欣隊史首座冠軍，當時陣中頭號主力即為田壘，如今以球迷身份看這批達欣，他認為，籃下有布拉坐鎮，使得大夥出手信心都相當夠，加上蘇翊傑坐鎮後場，球隊才變得極具競爭力。
田壘尚未在觀眾席拋下彩帶，若今天達欣可以封王，他希望能有拋彩帶的初體驗，至於何時會重返國內籃壇，他笑說：「暫時還不知道！」
相關新聞
- SBL》達欣聽牌拚第2冠 可望寫隊史紀錄
- SBL冠軍戰達欣聽牌 中職兩地開打 今日賽事預告與轉播
- SBL》裕隆絕不放棄！ 陳世念盼球迷進場打氣加油
- SBL總冠軍賽／達欣聽牌 下一場任務：沒有明天
- SBL總冠軍賽／男模賭上膝關節 噴23分白搭
推薦新聞
-
中職Live》曾陶鎔敲逆轉轟 兄弟1分差險勝悍將2017/03/30 21:25
-
SBL》達欣秋風掃落葉力退裕隆 笑收隊史第二冠2017/03/30 20:48
-
SBL》「少俠」田壘現身新莊體育館 幫達欣加油打氣2017/03/30 20:14
-
中職》恰恰智勝限量便當 洲際限定搶光光2017/03/30 18:56
-
中職》林克謙肋骨斷裂下二軍 兄弟拉上周磊2017/03/30 18:43