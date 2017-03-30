足球》C羅雕像太醜被罵翻 設計師回應了
2017/03/30 21:17
C羅雕像被認為與本人差異極大。（路透社）
〔體育中心／綜合報導〕皇馬球星C羅（Cristiano Ronaldo）的雕像因詭異的表情遭球迷罵翻，設計師今出面反駁，強調C羅很喜歡最後的成品，並回應批評者「連上帝都無法讓所有人滿意。」
C羅家鄉葡萄牙馬德拉群島的豐沙爾機場正式更名為「C羅機場」，現場也揭幕了C羅的雕像，不過卻因為雕像扭曲的臉孔引發討論，球迷紛紛表示成品與本人差異極大，甚至在社群媒體上惡搞。
今雕像設計師桑托斯（Emanuel Santos）出面反駁批評，「我與C羅有針對一些細節做討論，最後成品出爐時，我問了他的感覺，他說他很滿意。」
桑托斯也表示並沒有因為負面批評而影響情緒，甚至直言「連上帝都無法滿足所有人，而且這一切也不像表面看到的這麼簡單，最重要的是這座雕像甚至是C羅帶來的影響力。」
C羅雕像因詭異的表情引發討論。（路透社）
CR7 memories. pic.twitter.com/t89uBEptKj— Bleacher Report UK （@br_uk） 2017年3月30日
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