SBL》達欣秋風掃落葉力退裕隆 笑收隊史第二冠
2017/03/30 20:48
蘇翊傑轟下21分，率達欣封王戰大勝裕隆。（記者王藝菘攝）
〔記者林岳甫／新北報導〕已取得聽牌的達欣，今晚欲在新莊體育館笑捧隊史第二座冠軍，面臨背水一戰的裕隆第三節被打得潰不成軍，也讓達欣在4350球迷面前，以98：77勝出，睽違多年再次拋下淺藍色彩帶，收下隊史第二座冠軍。
達欣首節命中率極佳，且老將林宜輝單節飆進3記三分彈，攻下11分，率隊取得26：21領先，不過裕隆次節先靠周柏臣、賀夫的進球，扳平戰局，甚至還握有4分領先，但達欣很快又取得優勢，且周儀翔單節也拿11分，克服洋將布拉3犯的問題，半場取得46：40領先。
易籃後，改換達欣主控蘇翊傑此節大爆發，繳出11分、4助攻，率隊打出爭冠氣勢，三節打完，達欣以76：60遙遙領先，末節他們更領先超過20分，毫無意外以4：0橫掃裕隆，成為SBL史上第二支在7戰4勝制的總冠軍系列戰，橫掃對手的球隊。
蘇翊傑此役攻下21分、7籃板與4助攻，周儀翔飆進4顆三分球，繳出26分，林宜輝也有15分進帳，達欣禁區屏障布拉則有14分、11籃板，
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