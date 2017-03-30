SBL》奪冠拚CBA？周儀翔下一步再想想
2017/03/30 23:03
達欣周儀翔。（記者王藝菘攝）
〔體育中心／綜合報導〕達欣今晚大勝裕隆，4：0橫掃奪冠，連續2年蟬聯MVP的周儀翔，此役砍下全場最高26分，三分球9投5中，他和達欣的合約也隨著奪冠走完，接下來會續留還是挑戰其他殿堂，還不得而知。
周儀翔表示，大家都很渴望這個冠軍，他在2014年選秀加盟達欣，今年終於有機會打冠軍戰且奪冠，他說，「隊友很幫助我，我們一起成長，今天才有這個總冠軍。」這季他蟬聯第2座MVP，如今又錦上添花，他表示，今晚比賽算是永生難忘，也是賽季最印象深刻的比賽，「謝謝達欣跟支持我的球迷，我們做到了。」
賽季結束，周儀翔合約也到期，外界看好他挑戰CBA，對此他沒有正面回應，僅表示休息後再做下一步的考量。
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