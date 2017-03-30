SBL》總冠軍賽MVP合約今到期 蘇：還沒決定下一步

達欣戰勝裕隆奪冠，FMVP蘇翊傑。（記者王藝菘攝）

〔記者卓佳萍／台北報導〕達欣隊先發控球後衛蘇翊傑在總冠軍賽系列戰四場平均繳出18.5分，賽後獲得總冠軍賽MVP肯定，他也透露，與達欣合約今天到期，至於下一步，還在思考中。

蘇翊傑今天封王戰繳出21分、8籃板與5助攻表現，獲選為總冠軍賽MVP，由於他與達欣僅簽一年短約，他的下一季動態受到外界矚目，他表示，都有在思考，還在評估各種狀況。

上季效力CBA佛山隊的蘇翊傑表示，未來沒有一定要到中國打球，只要有好的機會，就會去。

蘇翊傑本季季後賽平均貢獻15.3分、4.7籃板與5.1助攻，總冠軍賽表現更加搶眼，前兩役都攻下超過20分，他表示，就是告訴自己要在進攻端保持侵略性。