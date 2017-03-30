中職》郭峻偉貼心幫戴護肘 王柏融卻敲安盜壘成「負心大王」

〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿今晚迎戰統一獅隊，4局下半，輪到「大王」王柏融上場打擊，但在打擊前他護肘鬆脫，獅隊捕手郭峻偉幫忙他戴好，比賽才繼續進行，另類的畫面也讓收看直播的球迷頻喊｢溫馨」。

4局下，王柏融是該局首名打者，不過他在打擊前，疑似護肘鬆脫，一旁的捕手郭峻偉幫忙他將護肘戴好，由於兩隊處於比賽進行中，也是對手的關係，球迷見狀頻頻留言「這畫面也太溫馨」。

而王柏融在和投手林其緯對決5球後敲出安打，還順勢盜上二壘，也讓球迷對此越看越有趣，「郭峻偉：為什麼這樣子」、「謝謝峻偉 幫大王綁護具」、「向大王進貢」、「大王你這負心漢」、「負心大王」。

王柏融在26日對富邦僅敲出1安，還吞下2K，28日桃猿開幕戰更4打數無安打，開季手感低迷，但今天對獅敲出2安打，還盜壘成功2次，並都跑回壘得分，目前和張志豪暫居盜壘王。

郭峻偉幫王柏融戴好護肘。（取自ELEVEN SPORTS）

郭峻偉幫王柏融戴好護肘。（取自ELEVEN SPORTS）

統一獅郭峻偉（右）幫Lamigo桃猿王柏融（中）戴好護肘。（記者陳志曲攝）

王柏融4支2，一掃前一場比賽無安打的低潮。（記者陳志曲攝）

王柏融此役2盜壘成功。（記者陳志曲攝）