NBA》馬里昂突襲永和運動中心 親身示範特殊投籃法
2017/03/30 22:00
馬里昂在現場跟粉絲玩自拍。（主辦單位提供）
〔記者卓佳萍／綜合報導〕退役球星馬里昂今天晚間突襲永和運動中心籃球場，給場上正在進行友誼賽的校隊球員帶來一大驚喜，馬里昂當場邀請學生一同挑戰24秒罰球線投籃。
除了校隊球員外，隨機開放現場球迷與馬里昂大戰，球迷不但能親眼見到馬里昂特殊的雙手推籃姿勢外，更能進一步與偶像互動，親切隨和的馬里昂，為平日晚間籃球場上原本一場平常的友誼賽，帶來一股不小的旋風。
SPALDING首次邀請到NBA球星出席品牌活動，希望透過與NBA球員的零距離互動希望能帶給年輕球員各種驚喜及激勵。
馬里昂秀雙手推籃。（主辦單位提供）
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