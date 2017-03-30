NBA》為求季後賽資格 一眉哥與隊友交疊記錄台（影音）
2017/03/30 22:59
〔體育中心／綜合報導〕NBA例行賽逼近尾聲，季後賽資格競爭激烈，今鵜鶘與小牛之役，雙方更是打得火熱，除了小牛後衛D.哈里斯（Devin Harris）與裁判發生衝突遭驅逐外，鵜鶘前鋒康寧漢（Dante Cunningham）與中鋒A.戴維斯（Anthony Davis）也展現十足拚勁，為了救球不惜跌進記錄台。
鵜鶘目前雖名列西部第10不過與老8拓荒者僅有4.5場差距，仍有一絲機會挑戰季後賽，每一勝都十分重要，A.戴維斯與康寧漢此役為了救球，更是不顧危險撲向記錄台，雖然兩人形成交疊的尷尬場面，不過令人激賞的拚戰精神，仍獲得主場球迷的呼歡聲。
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