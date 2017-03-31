NBA Live》林書豪關鍵跳投 籃網半場領先活塞

第1節 第2節 第3節 第4節 總分 籃網 18 21 39 活塞 16 19 35

投籃 三分 罰球 籃板 助攻 失誤 得分 林書豪 2-7 1-3 0-0 3 2 0 5

第二節

小莫里斯（Marcus Morris）在次節獨拿10分10籃板，幫助活塞超前，林書豪上場後籃網逐漸找回節奏，在他的穿針引線下再度要回領先。

雙方上半場後段互相拉鋸，林書豪在最後33秒跳投得手，籃網半場結束以39：35領先活塞。

第一節

林書豪首節開局飆進一記三分彈，率隊打出一波9：2的攻勢，傑佛森（Rondae Hollis-Jefferson）、雷佛特（Caris LeVert）聯手攻下13分，而活塞靠著卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）追分下，第一節僅以16：18落後籃網。