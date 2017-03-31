NBA Live》林書豪關鍵跳投 籃網半場領先活塞

2017/03/31 08:35

 

第1節

第2節

第3節

第4節

  總分

籃網

 18 21 39

活塞

 16 19 35

 

投籃

三分

罰球

籃板

助攻

失誤

得分

林書豪

2-7

 1-3 0-0 3 2 0 5

第二節

小莫里斯（Marcus Morris）在次節獨拿10分10籃板，幫助活塞超前，林書豪上場後籃網逐漸找回節奏，在他的穿針引線下再度要回領先。

雙方上半場後段互相拉鋸，林書豪在最後33秒跳投得手，籃網半場結束以39：35領先活塞。

第一節

林書豪首節開局飆進一記三分彈，率隊打出一波9：2的攻勢，傑佛森（Rondae Hollis-Jefferson）、雷佛特（Caris LeVert）聯手攻下13分，而活塞靠著卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）追分下，第一節僅以16：18落後籃網。

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