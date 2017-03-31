NBA Live》林書豪關鍵跳投 籃網半場領先活塞
2017/03/31 08:35
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第1節
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第2節
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第3節
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第4節
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總分
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籃網
|18
|21
|39
|
活塞
|16
|19
|35
|
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投籃
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三分
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罰球
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籃板
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助攻
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失誤
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得分
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林書豪
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2-7
|1-3
|0-0
|3
|2
|0
|5
第二節
小莫里斯（Marcus Morris）在次節獨拿10分10籃板，幫助活塞超前，林書豪上場後籃網逐漸找回節奏，在他的穿針引線下再度要回領先。
雙方上半場後段互相拉鋸，林書豪在最後33秒跳投得手，籃網半場結束以39：35領先活塞。
第一節
林書豪首節開局飆進一記三分彈，率隊打出一波9：2的攻勢，傑佛森（Rondae Hollis-Jefferson）、雷佛特（Caris LeVert）聯手攻下13分，而活塞靠著卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）追分下，第一節僅以16：18落後籃網。
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