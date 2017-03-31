中職》選秀順位倒數 兄弟璞玉MVP感言惹哭球迷（影音）

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟曾陶鎔昨轟出逆轉2分砲，賞給富邦今年首度2連敗，獲選單場MVP，他在賽後講的感言相當動容，不僅現場球迷一陣鼓掌歡呼，網友也紛紛熱議這位2015年選秀會第十輪才被選中的球員。

來自花蓮的曾陶鎔畢業於高苑科技大學，2015年投入選秀時，直到第10輪第39順位才被兄弟選中，是該年度順位倒數第8的球員。前2季在一軍沒什麼上場空間，但去年在二軍嶄露頭角，以打擊率0.444拿下二軍打擊王。

曾陶鎔原是內野手，春訓加練外野，希望能獲得更多上場機會，他在熱身賽轟出4發全壘打，火燙手感延續至例行賽，開幕戰9局代打3分砲轟黃勝雄，近兩戰都獲得先發機會，總計7打數3安打，包括昨天逆轉比分的本季第2轟，讓他賽後心情相當激動。

賽後MVP感言，曾陶鎔帶著靦腆表示，他在春訓每一天都盡全力練習，認為開季的狀況是源自於春訓練得扎實。當主持人詢問是否有話對球迷說，曾陶鎔表示，「謝謝大家上班這麼辛苦，下班還來球場幫我們加油，我一直希望自己可以打出讓人感動的球，可是你們才是讓人最感動的。」

曾陶鎔這番對球迷的話引起熱烈迴響，「他講這段話時嘴角都在抖，語氣很誠懇」、「能在四隊機會這麼少衝出來真的不容易」、「真的，感動，還是要推一下史總的慧眼」、「他感覺快哭了，整個好誠懇，大加分，我被圈粉了」

中信教頭史耐德賽後也表示，他很欣賞曾陶鎔的態度、積極與耐心，「機會都是他自己爭取來的，以後仍會盡量找機會讓他發揮。」

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【不枉史總激賞 曾陶鎔轟出感動】

曾陶鎔。（資料照，記者廖耀東攝）