MLB》熱身賽敲6轟成空響 朴炳鎬開季3A出發
2017/03/31 08:14
朴炳鎬。（美聯社。）
〔記者張浩群／綜合報導〕雙城韓製大砲朴炳鎬春訓熱身賽打擊手感火燙，繳出6轟、13打點，打擊率3成53的亮眼數據。不過，雙城今天公布開季25人名單，朴炳鎬落榜，確定從3A出發。
朴炳鎬新人年表現不如預期，雖然有12轟，可惜打擊率不到兩成，今年捲土重來，熱身賽大展特訓成果，出賽19場敲出18支安打，貢獻6轟、13分打點，打擊率3成53，前2者都是全隊最佳，不過也吞下15K。
雙城原定的指定打擊人選瓦格斯（Kennys Vargas）因左腳傷勢無緣開季，該位置由朴炳鎬與葛羅斯曼（Robbie Grossman）競爭，教練團最後屬意能身兼外野手的葛羅斯曼，將朴炳鎬下放至3A。葛羅斯曼熱身賽打擊率2成38，敲出10安打、3打點。
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