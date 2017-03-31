NBA》尼克讓年輕球員多上場 安東尼：我沒有怨言

〔體育中心／綜合報導〕尼克在3月中宣布減少安東尼（Carmelo Anthony）上場時間，讓年輕球員得到表現機會，昨天吞下本季第47敗後也確定無緣季後賽。據《ESPN》報導，安東尼並不反對球隊決定，目前心情也相當平靜。

「可以理解這樣的決定，」安東尼說，「我知道球隊這樣做是為了什麼，也知道會有什麼結果。球員裡只需要我一個人同意就行，我沒有怨言。」

安東尼也補充：「我不覺得讓我上場久一點，試圖每場砍下30或40分能幫助球隊什麼。現在最重要的是，讓年輕球員獲取更多比賽經驗，雖然這麼做是個挑戰，但一切都是為了球隊好。」

尼克仍打算在季末尋求交易機會，與安東尼分道揚鑣，不過安東尼也擁有拒絕交易的霸王條款，因此今夏雙方的一舉一動必定引人注目。

安東尼（左）支持球隊決定，讓年輕球員多上場。（資料照，USA Today）