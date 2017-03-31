MLB》比賽突現裝死遊戲 主播讚嘆：奇景！（影音）
2017/03/31 08:31
〔體育中心／綜合報導〕洛磯與教士今天出現一幕奇景，場上許多球員包括裁判紛紛趴在地上，但他們不是在玩《蠟筆小新》的裝死遊戲，而是因為有一群蜜蜂入侵球場。
這幕有趣畫面發生在亞利桑那皮奧里亞市的教士與洛磯春訓之戰，9局突然有一群蜜蜂徘徊在本壘板附近，投捕、打擊球員與主審都趕快趴在地上，持續大約20秒，主播當下就驚嘆，「噢天啊，我從來沒看過這幕奇景！」
還有美國媒體形容這幕場景像是在拍殭屍電影，過沒多久這群蜜蜂就群聚到場邊的麥克風，比賽得以繼續進行，最後洛磯以10：5擊敗教士。
比賽到一半突然大家都趴在地上。（取自MLB.TV）
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