邁阿密網賽》美國觀眾比較吵？ 費德爾：習慣就好

〔體育中心／綜合報導〕邁阿密網賽男單8強，大會第4種子、瑞士前球王費德爾（Roger Federer）擊敗大會第10種子的捷克好手柏蒂奇（Tomas Berdych）挺進4強。賽後接受訪問時，費德爾被問到對於場邊觀眾嘈雜聲干擾的想法，但他出人意料地表示，自己並不受影響。

「場邊有小寶寶突然大哭，都不會影響到我打球，」擁有一對雙胞胎女兒、一對雙胞胎兒子的費德爾表示，「觀眾席傳來任何聲音都算是比賽的一部分，我覺得網球會碰到一下全場安靜、一下全場吵鬧，這在所有運動項目中顯得很特別。」

去年9月的美國網球公開賽，主審就曾經在比賽中勸告球迷降低音量、保持安靜，而西班牙選手納達爾（Rafael Nadal）與穆古魯莎（Garbine Muguruza）都曾對記者抱怨觀眾有點大聲。「丹麥甜心」沃茲妮雅琪（Caroline Wozniacki）卻認為：「觀眾就是美網公開賽的一部分，他們被場上的每一球牽動情緒，但我就是愛美網這種氣氛。」

美國網協執行長史密斯（Gordon Smith）則表示：「來到紐約的觀眾就是這樣，我們就是要讓大家進場看高水準的比賽，為精彩好球大聲歡呼。」

對於進場看球的觀眾，費德爾有自己的一套看法：「就算觀眾席比現在更吵，我都不覺得有什麼問題。有個論點是，希望全場觀眾在網球賽中保持安靜，我不認同。雖然這樣讓比賽氣氛變得更好，但我們職業球員們在練球時什麼都見識過，應該要能夠習慣各種狀況。」

費德爾。（美聯社）