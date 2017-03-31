MLB》紅雀續約莫里納 年均薪將創捕手新紀錄

莫里納將續留紅雀。（資料照，法新社）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕根據美媒報導，紅雀將以3年5500-6500萬美元（約16-19億台幣）延長當家捕手莫里納（Yadier Molina）的合約，可望成為年均薪最高的捕手。

知名記者羅森索（Ken Rosenthal）透露雙方已達成延長合約共識，數字尚未公布，但莫里納預計會成為史上年均薪最高的捕手，原紀錄保持人是巨人波西（Buster Posey）的年均薪1850萬。

莫里納為紅雀效力13季，總計7屆明星賽、8座金手套，擁有2枚冠軍戒指，早已是紅雀的指標球星，即便已經34歲，他認為自己還能再打好幾年，不怕成為自由球員，如今與紅雀達成共識，可望再留多3年。

根據ESPN紀錄顯示，自從2011年以來，莫里納先發的比賽，紅雀取得458勝322敗（勝率5成87）的成績，反之則是93勝99敗（勝率4成84），顯見這位鐵捕對於球隊的重要性。