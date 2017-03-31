高國輝手傷、林克謙骨裂 雙雙休兵
2017/03/31 06:00
悍將高國輝。（記者廖耀東攝）
〔記者郭羿婕／台中報導〕前天「金控大戰」第2發，兩隊同時傷了兩名大將，悍將高國輝因左手腕受傷，須先休1至2週，兄弟林克謙則是肋骨斷裂，昨天雙雙下二軍休養。
高國輝先前在經典賽集訓時，已感覺手部不適，前天第9局打擊時，突因左腕無力而退場，經檢查後，他表示骨頭無礙，但恐傷及韌帶。
高國輝左腕已包起來，連拿棒棒糖吃都覺得手有點沒力，他說：「慢慢來吧，先把手傷處理好，只是這禮拜沒辦法回家了。」高國輝邊說邊笑，原來「回家」是指桃園球場。
富邦今起移師桃園，與猿隊打3連戰，高國輝在桃園球場全壘打產量最多，有「桃園王」稱號，但首轟還沒出爐又得掛傷號，不免覺得可惜。
林克謙也才投2場比賽就休兵，前天第8局後援只投0.1局失2分，丟完3人次就退場，最後打席面對林哲瑄時，他突覺左側肋骨不適，還聽到「啪」一聲，無法繼續投球，檢查才知肋骨斷裂，他認為應是太想出力所致。
林克謙今天還要進一步檢查，他扼腕地說：「今年手的狀況很好，但也只能等傷勢痊癒。」
中信兄弟林克謙。（資料照，記者陳志曲攝）
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