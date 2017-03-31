世足》2026年世界盃擴軍48隊 亞洲增加至8席

足球亞洲盃資格賽最終輪，台灣與土庫曼之戰，台灣朱恩樂（左）與土庫曼激烈爭球。（記者簡榮豐攝）

〔即時新聞／綜合報導〕2026年世界盃確定從32隊擴軍至48隊，昨（30日）國際足總（FIFA）在瑞士蘇黎世的會議上就擴軍後的各大洲名額分配達成共識，其中亞洲區的名額從原先的4.5個名額增加到8個。

國際足總（FIFA）昨宣布針對世界盃擴軍到48隊，各大洲的參賽名額也重新分配，亞洲球隊的參賽名額由目前的4.5個增加到8個，非洲球隊從5個增加到9個，南美洲從4.5個增加到6個，中北美洲及加勒比海地區的名額從3.5個提升到6個，大洋洲由目前的0.5席增加到1席，歐洲隊伍名額依然傲視各大洲，由目前的13席增加到16席；主辦國自動獲得參賽資格，但也會佔用所在大洲的直接參賽名額。

剩下2為席次則由附加賽決定，除了歐洲地區外，其他五個地區各有一支球隊，再加上主辦國所在分區的一支球，共6支隊伍參加附加賽，這6隊根據世界排名選出2支種子隊，直接晉級附加賽決賽，而4支非種子隊將兩兩對決，勝者與種子隊爭奪2席世界盃會內賽資格；附加賽的舉行地點將是該屆世界盃的主辦國。

因應世界盃從32隊擴至48隊，世界盃小組賽也將改變，擬分為16組，每組3隊進行單循環賽，晉級隊伍再參與淘汰賽，估計全部80場比賽將在32天內完成，據FIFA研究報告指出，新賽制將增加10億美元（約321億新台幣）的潛在利潤。

目前席次分配尚未定案，這個提案將於5月9日的國際足總大會上由全體成員表決決定。