NBA》史密斯尬贏豪小子 活塞1分險勝籃網

林書豪。（美聯社）

〔記者張浩群／綜合報導〕籃網今天作客挑戰活塞，兩隊一路激戰至決勝末節，活塞靠著史密斯（Ish Smith）最後28.5秒的關鍵跳投，終場以90：89擊敗籃網，順利中止5連敗，距離東部老八還有2.5場勝差。

林書豪首節開局飆進一記三分彈，率隊打出一波9：2的攻勢，傑佛森（Rondae Hollis-Jefferson）、雷佛特（Caris LeVert）聯手攻下13分，而活塞小莫里斯（Marcus Morris）次節發威，單節轟下10分，並累積10籃板，半場就繳出雙十數據，幫助球隊超前，籃網趕緊再把林書豪換上場，在他的帶領下球隊逐漸找回節奏，林書豪在最後30秒跳投得手，籃網半場以39：35領先。

史密斯。（法新社）

兩隊下半場互相拉鋸，多次互換領先，林書豪與史密斯互別苗頭，B.羅培茲（Brook Lopez）在最後2分多鐘連飆2顆三分彈，拉開差距，但活塞仍展現驚人韌性，苦苦追趕，史密斯在最後28.5秒投進一記超前三分彈，幫助活塞終場以90：89獲勝。

小莫里斯攻下全場最高的28分13籃板，史密斯貢獻21分5助攻，卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）則挹注12分；籃網方面，以吉爾派翠克（Sean Kilpatrick）的15分最高，羅培茲11分9籃板，林書豪則繳出14分、5籃板4助攻的數據。

小莫里斯。（法新社）