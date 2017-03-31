MLB》大都會先發輪值傳傷兵 殷仔對手換人當
2017/03/31 10:49
陳偉殷後天最後熱身賽，先發對戰老虎。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕大聯盟例行賽開打在即，馬林魚台灣左投陳偉殷本季首戰將在4月8日作客紐約，對決大都會先發左投梅茲（Steven Matz），不過今天傳出他因傷將缺陣3週，殷仔對手將換成惠勒（Zack Wheeler）。
大都會今天公布新賽季的先發輪值，「雷神」辛德加德（Noah Syndergaard）扛頭牌，德葛隆（Jacob deGrom）和哈維（Matt Harvey）為二、三號先發，接下來是惠勒以及吉塞曼（Robert Gsellman）。
梅茲。（法新社）
原定的第四號先發投手梅茲因左手不適進入傷兵名單，經過MRI檢查後，發現沒有結構性損傷，只須接受高濃度血小板的注射治療，預計將休養三週。
此外，陳偉殷4月2日將在主場先發對戰老虎，這也是他最後一場熱身賽出賽，為開季做最後調整。
惠勒。（美聯社）
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