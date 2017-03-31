足球》裁判也懂假摔？ 前巴西國家隊射手苦吞紅牌

〔體育中心／綜合報導〕巴西里約州錦標賽，前巴西國家隊前鋒法比亞諾（Luis Fabiano）在下半場因不滿裁判的黃牌判決，走到裁判面前大聲抗議，沒想到裁判竟假裝被撞到而失去平衡，後退好幾步並直接出示紅牌，將他驅逐出場。

36歲的法比亞諾，曾在2003年到2013年效力巴西國家隊，45場國際賽裡攻進28球，支撐起後羅納度（Ronaldo Nazario de Lima）時代一直到內馬爾（Neymar Jr.）崛起前的巴西鋒線。

只見法比亞諾抗議時是以胸部撞向裁判，但裁判自己失去平衡往後退。賽後巴西《FOX體育》也特別討論到這個判決，並表示法比亞諾有可能因此被禁賽最多5場，情況可以說是非常嚴重。英媒《太陽報》則表示，如果裁判都懂得假摔演戲的話，足球還有什麼意思呢？

裁判失去平衡往後退。（取自影片）

法比亞諾（右2）不滿裁判的判決。（資料照，路透社）