中職》天生神力？這發全壘打讓網友直呼好扯（影音）

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟終結者陳鴻文昨天進帳本季首次救援成功，不過他被吳宗峻轟出全壘打的打席再度掀起「彈力球」的討論。

9局上，富邦代打吳宗峻鎖定陳鴻文的外角低球，巧妙的揮擊看似不會飛這麼遠，球卻一路飛越左外野全壘打牆外，引起球迷熱議，「這球真得彈，本季過牆的最不扎實的一球」、「重心跑掉，只是切到球，然後就過牆了」、「陽大哥變胖變矮又轉去富邦？」

不過也有人說，「這個不知道是球太彈還是陳鴻文的球質太輕...」、「還好吧，打得滿紮實的又是左外野剛好過牆」、「鍵盤球迷何其多，這樣叫揮棒跑掉...？」、「飛刀的球質太輕了，很容易飛很遠」

中職去年比賽用球華櫻990的恢復係數高達0.576，導致投手平均防禦率是5.95，就連擁有超過百年歷史的美國大聯盟都從未見過，引發爭議。今年中職同樣使用華櫻990，但聯盟強調會嚴格規定在中間值0.560左右，目前賽完7場出現21發全壘打。