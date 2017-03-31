NBA》騎士苦吞3連敗 東部龍頭又讓給綠衫軍

巴特勒（左）今天表現與詹姆斯（右）相當，公牛在主場橫掃騎士。（USA Today）

〔體育中心／綜合報導〕詹姆斯（LeBron James）今天拿下26分、10籃板、8助攻，差點繳出大三元數據，但騎士在客場以93：99輸球，不僅本季被公牛橫掃，也吞下3連敗，東部第1的位置又拱手讓給塞爾提克，贏球的公牛距離東部第8溜馬剩下1場差距。

公牛在爭奪季後賽的關鍵時刻，卻在最近10場裡輸掉6場，因此落到東部第9，不過他們對上騎士卻取得3連勝，今天碰頭可以說是信心十足。

騎士開賽後3分鐘裡只投進1球，被公牛帥先拉開差距，但騎士找到手感後很快將比數超前，首節結束以28：22領先。騎士曾在第2節領先達10分，不過公牛靠巴特勒（Jimmy Butler）追回不少分數。半場結束，騎士領先11分。公牛在第3節拿下37分，靠著朗度（Rajon Rondo）貢獻7分、8助攻，把比數改寫為78：71。

末節騎士進攻多次受阻，防守又頻頻漏人，一度靠著史密斯（J.R. Smith）的三分球追到86：92，但R.羅培茲（Robin Lopez）很快在籃下取分，又幫公牛穩住領先。最後3分鐘，詹姆斯關鍵三分球不進，巴特勒與米洛提奇（Nikola Mirotic）強攻籃下要到犯規，穩穩把球罰進。倒數24秒，騎士眼見翻盤無望，換上板凳球員宣告放棄。

公牛大前鋒米洛提奇攻下全場最高的28分，另外抓下10籃板，是球隊獲勝的功臣，巴特勒也得到25分，第4節穩定罰球幫球隊穩住領先；騎士除了詹姆斯的26分、厄文（Kyrie Irving）的20分之外，其他球員得分都在15分以下，關鍵時刻進攻火力不足。