高球》休士頓公開賽第1回合 潘政琮73桿並列99名

台灣好手潘政琮。（資料照，記者趙新天攝）

〔記者趙新天／綜合報導〕休兵1週之後，台灣好手潘政琮今天在美巡賽休士頓公開賽第1回合繳出73桿，目前暫時並列99名。

潘政琮今天打了兩個博蒂、1個柏忌和1個雙柏忌。他在第5洞第3桿攻果嶺時，打得太大，球飛過果嶺滾下水池，第5桿切得稍短，花了7桿才離開這個長洞，他在前5洞就多花3桿，還好後9洞賺回兩隻小鳥。

美國好手佛勒這回合打出64桿，暫居領先，南韓姜成勳65桿居次。佛勒今天在10到15呎的推桿很有把握，共打下8個博蒂。其中3桿短洞賺了3隻鳥，第9洞還差點打出一桿進洞。