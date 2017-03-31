MLB》王建民過生日 還在等機會

王建民尚未找到新東家。（美聯社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕旅美投手王建民今過37歲生日，儘管新東家尚未出現，他仍在佛州棒球學校訓練，等待好的機會和合約。

大聯盟新球季將在下週開打，旅美球員都已進入最後調整階段，像效力馬林魚的左投陳偉殷已確定本季首戰將於4月8日登場，要先發迎戰大都會；和教士簽下小聯盟合約的郭泓志，雖然尚未分發球隊，但他最近在大聯盟熱身賽的表現，已讓球迷振奮。

只是建仔的動向，仍受到球迷的高度注目，他今天度過37歲生日，在美國打拚也進入第18個球季。但直到3月底都還沒有合約消息，已是建仔生涯進度最晚的一季。

經紀人張嘉元表示，王建民仍在佛州棒球學校訓練，目前合約尚無新進度。儘管建仔去年底返台曾拋下震撼彈，表示今年沒球隊打就退休，但他現在尚未放棄希望，仍在等待適當的合約出現。

建仔去年1月與皇家簽小聯盟合約，因為春訓表現亮眼，成功進入開季25人名單，也成為東山再起的最佳典範。儘管去年9月底遭釋出，但建仔去年留下6勝0敗、防禦率4.22成績，至今仍讓人津津樂道。