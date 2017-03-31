世界盃資格賽》只有他能拯救 荷蘭足協邀范加爾重掌兵符

〔體育中心／綜合報導〕2018俄羅斯世界盃歐洲區資格賽A組，荷蘭5場比賽只有2勝1和2敗，排名落在第4名，前3名分別是法國、瑞典、保加利亞。剩下5場比賽要踢，在小組6取2的情況下，荷蘭晉級難度變得非常高。因此，荷蘭足協已力邀前總教練范加爾（Louis Van Gaal）重掌兵符，目前仍在談判中。

2002年日韓世界盃資格賽，初次帶領荷蘭隊的范加爾未能闖進會內賽，黯然離任；2014年巴西世界盃，范加爾帶領荷蘭打進4強才敗給阿根廷，之後宣布離任執教英超豪門曼聯。范加爾在去年夏天離開曼聯，今年1月更在接受採訪時表示，自己有可能選擇退休，不再執教任何球隊。

荷蘭沒有出現在去年夏天的歐洲國家盃，他們在資格賽A組與捷克、冰島、土耳其、哈薩克、拉脫維亞同組，卻慘遭捷克與冰島主客場雙殺，只在主場跟土耳其戰成平手拿1分，無緣會內賽。

去年10月11日，世界盃資格賽，荷蘭主場敗給強敵法國，上週又在客場爆冷敗給保加利亞，因此落居小組第4，總教練布林德（Danny Blind）也遭到解雇。在媒體點名接任人選之際，英超埃佛頓總教練科曼（Ronald Koeman）與去年離開國際米蘭的德波爾（Frank de Boer）都表示不願接手。因此荷蘭足協希望，范加爾能夠為國接下重擔，幫助荷蘭打進世界盃。

荷蘭在2014年世界盃8強與哥斯大黎加鏖戰到12碼PK戰，當時范加爾在PK戰前臨時把不擅長撲12碼的希勒森（Jasper Cillessen）換成克魯爾（Tim Krul），克魯爾在PK戰撲掉2球幫助荷蘭晉級4強，范加爾此舉被稱為「神之調度」。

荷蘭足協希望范加爾（右）能重掌兵符。（資料照，歐新社）

希勒森（左）換克魯爾（右）被視為范加爾的「神之調度」。（資料照，法新社）