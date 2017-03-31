NBA》選秀狀元大熱門投籃超奇特 詹皇也略懂？
2017/03/31 11:38
〔體育中心／綜合報導〕「詹皇」詹姆斯（LeBron James ）今天繳出攻下26分、10籃板、8助攻的準大三元數據，但騎士仍以93：99不敵公牛，苦吞3連敗。詹皇賽前熱身影片引發熱議，投球姿勢神似下屆選秀狀元大熱門朗佐（Lonzo Ball）。
詹姆斯賽前練投三分球時被鏡頭捕捉到疑似模仿朗佐的姿勢投球，他的出手點不在頭的正上方，反而是偏左邊，並用手臂將球甩出去，投籃姿勢相當奇特。
詹姆斯日前曾與朗佐的父親波爾（LaVar Ball）隔空交火，因為波爾曾批評NBA球星的孩子通常不太會有成就，並點名詹姆斯（LeBron James）的兒子，讓詹皇大為光火，受訪怒嗆波爾別再消費他的家人。
UCLA的超級新星朗佐日前宣布將投入NBA選秀，身為大一新鮮人的他，場均可得14.7分及7.6助攻，被視為選秀狀元的大熱門，雖然詹皇不滿波爾言論，但對朗佐仍讚譽有佳。
朗佐。（法新社）
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