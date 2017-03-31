盧彥勳幫體育改革聯會站台 「協會要更透明、公開」

台灣改革聯會舉行記者會，邀請台灣體壇好手齊聚一堂，會中包括游泳選手丁聖祐（右起）、游泳唐聖捷、射擊選手林怡君、網球選手盧彥勳、排球選手黃培閎和職棒工會辦公室主任趙子維等一同出席，為台灣體壇改革發聲。（記者王藝菘攝）

〔記者卓佳萍／台北報導〕Fair Game！Taiwan！體育改革聯會今天上午舉行「全力衝刺，加速改革」記者會，網壇「一哥」盧彥勳現身站台，他與射擊女將林怡君、排球「光頭神舉」黃培閎、游泳選手丁聖祐與唐聖捷一同出席，拋出話題，訴求加速體育改革，修正國體法，現場也有跨黨派立委與會。

盧彥勳結束北美賽季返台，今天西裝筆挺參加記者會，他不僅是網壇現役選手，也是體發會政委，他認為，今天站出來，就是與全民同一陣線，透過這個平台，大家可以延續對體育的熱情。

修改國民體育法讓協會、體育署與全民產生不同聲音，盧彥勳強調，大家都是站在同一個立場，「出發點都是想讓體育變得更好，沒有要造成對立，我們也很尊敬企業投入體育，只是希望協會變得更公開、透明，提升整體體育環境。」

身為體發會政委，盧彥勳表示，開會也曾討論過國體法，針對修正版本去討論。

Fair Game！Taiwan！體育改革聯會連署網站今天正式成立，盧彥勳、林怡君都在現場加入，該活動預計進行到今年7月，民眾可上網發聲，表達對於台灣體育的意見，凝聚更多關注力量，以加速修法。