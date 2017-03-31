NBA》生涯總得分超越俠客 詹皇目標破3萬分
2017/03/31 12:14
詹姆斯（左）。（歐新社）
〔體育中心／綜合報導〕騎士今天作客挑戰公牛踢到鐵板，以93：99不敵公牛苦吞3連敗，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）此役攻下26分，生涯總得分累積至28599分，超越「俠客」歐尼爾（Shaquille O’Neal）的28596躍居史上第7位。
詹姆斯本季場均繳出26分、8.4籃板、8.8助攻，2月以32歲之姿成為最年輕突破28000分的球員，如今他在NBA生涯得分排行榜升至第7，下一個超越的目標就是小牛「德佬」諾威斯基（Dirk Nowitzki）的3萬分大關。
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