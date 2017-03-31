MLB》洋基豪賭一把 扶正菜鳥怪力男

〔體育中心／綜合報導〕洋基24歲重砲新秀賈吉（Aaron Judge）春訓狀況火燙，打擊率0.344，外帶3發全壘打，原傳聞新球季還是要從小聯盟打起，但洋基決定給個機會，正式宣布賈吉是先發右外野手，希克斯（Aaron Hicks）則從替補出發。

賈吉高201公分、重124公斤，無論身高體重都比馬林魚史坦頓（Giancarlo Stanton）更龐大，堪稱洋基版怪力男，但他去年被叫上大聯盟，84打數吞42次三振，打擊率僅0.179，繳了不少學費。

春訓期間，賈吉在61打數僅吞13K，同時守備也不馬虎，成功擠下原先發人選希克斯，生涯首度以先發球員身份開季。總教練吉拉迪表示會給賈吉足夠的機會，不會因為一兩場表現不佳就換人。

一名美聯球探認為，賈吉的體型太龐大，揮棒有明顯的漏洞，成長過程不會太順遂，但只要被他逮到就會產生十足的破壞力，「我也會給他足夠打數來測試看看他的能耐。」

賈吉去年在3A出賽93場，轟出19發全壘打也吞下98次三振，新球季將跟桑契斯（Gary Sanchez）、柏德（Greg Bird）組成新勢力，三個人合計在大聯盟只有444個打數。

賈吉將擔任先發右外野手。（今日美國）

賈吉（右）體型相當龐大。（美聯社）

賈吉（左）站在二壘手卡斯楚（中）、中外野手艾斯柏瑞（右）旁邊就像巨人。（今日美國）