NBA》里拉德主場拆火箭 拓荒者5連勝力保西部第8

〔體育中心／綜合報導〕西部兩大明星後衛今天正面對決，雖然哈登（James Harden）得到30分，但里拉德也得到31分、11助攻、4籃板，末節幫助拓荒者以117：107擊敗來訪的火箭，拿下5連勝的同時也穩居西部第8，領先金塊1.5場。

火箭一開場就反客為主，哈登連得7分，緊接著里拉德砍進2個三分球幫助球隊超前。諾基奇（Jusuf Nurkic）強攻籃下，讓卡佩拉（Clint Capela）吞2犯下場休息，首節結束拓荒者以32：31領先。

拓荒者在第2節外線發威，麥考倫（C.J. McCollum）、克拉布（Allen Crabbe）、阿米努（Al-Farouq Aminu）聯手砍進5記三分球，帶領球隊打出20：6的高潮，雖然亞里扎（Trevor Ariza）也在外線投三分縮小差距，但拓荒者半場結束時仍以65：56領先。

第3節起兩隊互有來往，但差距仍維持在10分上下，火箭在第4節換上威廉斯（Lou Williams）後，靠著他與戈登（Eric Gordon）、哈登聯手追趕，終於在最後2分25秒追成105：105平手。

關鍵時刻，諾基奇突破取分，麥考倫2罰都進，拓荒者以109：105領先。接下來哈登三分球不進，又發生要命失誤，被里拉德與克拉布快攻拿下4分。終場拓荒者以117：107驚險拿下5連勝，也鞏固西部第8名的位置。

里拉德（右）得分後興奮慶祝。（USA Today）