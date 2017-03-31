MLB》新秀爸嘴砲四射 小熊老大之父出面譴責

小熊強打布萊恩與爸爸麥可。（取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕小熊年輕強打布萊恩（Kris Bryant）去年隨隊奪冠，打破百年魔咒，最近他的爸爸麥可（Mike Bryant）眼見NBA新秀朗佐波爾（Lonzo Ball）的爸爸拉瓦（LaVar Ball）不斷藉媒體對外放話，也出面提出自己的看法。

「再這樣下去，」麥可說，「拉瓦真的會毀了自己的孩子。他應該讓孩子專注在籃球場上，而不是主動把他拿來跟柯瑞（Stephen Curry）、詹姆斯（LeBron James）相比較，那是對兩位成名巨星的不尊重。」

儘管UCLA男籃已經遭到淘汰，但朗佐的優異表現還是引人注目，被視為是今年選秀會的大熱門。麥可認為，波爾一家三兄弟的榮耀，很可能被父親的言論毀於一旦。

「大家的目光都聚集在波爾的爸爸身上，」麥可表示，「這樣不好，我會繼續觀察事情的發展。如果換作是我，我老婆一定會揍扁我。」