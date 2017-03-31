MLB》守備布陣太極端 捕手演出史上最遠接殺（影音）

〔體育中心／綜合報導〕太空人捕手斯塔布斯（Garrett Stubbs）今天展現過人的守備範圍，一路追球追到三壘，最後順利將內野高飛球接殺出局，總計跑動85英呎（25公尺）打破有記錄數據以來、捕手最遠的接殺。

9局上，小熊重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）打擊，太空人守備布陣偏向右邊，三壘沒有人鎮守，結果史瓦伯擊出三壘方向的內野高飛球，捕手斯塔布斯一路跑向三壘，演出超精彩的再見接殺，率隊以8：6贏球。