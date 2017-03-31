MLB》守備布陣太極端 捕手演出史上最遠接殺（影音）
2017/03/31 13:16
〔體育中心／綜合報導〕太空人捕手斯塔布斯（Garrett Stubbs）今天展現過人的守備範圍，一路追球追到三壘，最後順利將內野高飛球接殺出局，總計跑動85英呎（25公尺）打破有記錄數據以來、捕手最遠的接殺。
9局上，小熊重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）打擊，太空人守備布陣偏向右邊，三壘沒有人鎮守，結果史瓦伯擊出三壘方向的內野高飛球，捕手斯塔布斯一路跑向三壘，演出超精彩的再見接殺，率隊以8：6贏球。
相關新聞
- MLB》洋基豪賭一把 扶正菜鳥怪力男
- MLB》王建民過生日 還在等機會
- MLB》大都會先發輪值傳傷兵 殷仔對手換人當
- MLB》紅雀續約莫里納 年均薪將創捕手新紀錄
- MLB》比賽突現裝死遊戲 主播讚嘆：奇景！（影音）
推薦新聞
-
SBL》冠軍獎盃太有藝術感 球迷笑：密集恐懼症2017/03/31 14:22
-
MLB》洋基豪賭一把 扶正菜鳥怪力男2017/03/31 12:23
-
NBA》生涯總得分超越俠客 詹皇目標破3萬分2017/03/31 12:14
-
足球》裁判也懂假摔？ 前巴西國家隊射手苦吞紅牌2017/03/31 11:09
-
中職》天生神力？這發全壘打讓網友直呼好扯（影音）2017/03/31 10:38