NBA》1078顆三分彈！火箭破勇士單季鬼神紀錄（影音）

〔體育中心／綜合報導〕火箭目前是聯盟三分火力最兇猛的球隊，場均能投進14.5顆三分彈勇冠群雄，雖然今天僅砍進8顆並不敵拓荒者，但火箭本季已經累積投進1083顆，打破勇士上季創下的單季1077顆三分球紀錄。

「宇宙兄弟」哈登（James Harden）和E.戈登（Eric Gordon）所率領的火箭隊，本季團隊三分火力遠優於擁有柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）和湯普森（Klay Thompson）所組成「海嘯組合」的勇士隊。火箭今天賽前已累積1075顆，首節飆進3記三分彈，尤其是哈登該節最後10秒的後撤步三分球，幫助火箭正式打破勇士所保持的單季最多三分球紀錄。

本季三分火力外線砲火猛烈，火箭本季曾單場砍進24記三分球，刷新聯盟紀錄，金塊追平之後，騎士再以25顆躍居領先。