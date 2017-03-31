SBL》冠軍獎盃太有藝術感 球迷笑：密集恐懼症

SBL今年的冠軍獎盃特別不一樣。（記者王藝菘攝）

〔體育中心／綜合報導〕超級籃球聯賽（SBL）冠軍戰落幕，達欣直落四橫掃裕隆奪隊史第2冠，不過賽後達欣高舉的冠軍獎盃，引起球迷們的熱烈討論，笑說會有「密集恐懼症」。

SBL今年獎盃與往年特別不同，數個圓圈代表的是每場比賽，包圍著1：1大小的金屬籃球，象徵對籃球永不停息的熱愛之心，當獎盃昨天被達欣高舉起來的時候，立即獲得球迷大量目光，評價也相當兩極。

今年的冠軍獎盃相當特別。（資料照）

不喜歡的球迷說，「這會有密集恐懼症吧」、「以前的比較好看」、「麥克風？我以為是歌唱比賽冠軍」、「很像刮刮樂的那個鐵片組出來的」；但也有球迷說，「其實不用這麼酸」、「我只能說很像藝術品」、「好大，不過我覺得還可以」、「上面裡面還裝一顆金籃球」

第三季裕隆奪冠的獎盃。（資料照）

第五季台啤奪冠的獎盃。（資料照）

第六季達欣奪冠的獎盃。（資料照）

第七季裕隆奪冠的獎盃。（資料照）

第九季璞園奪冠的獎盃。（資料照）

去年台啤奪冠的獎盃。（資料照）