足球》9個月前踢贏英格蘭 冰島出生率創新高
2017/03/31 15:06
〔體育中心／綜合報導〕冰島某間醫院本週對外公布，冰島在歐洲國家盃擊敗英格蘭9個月過後，統計出冰島史上最高的出生率。另外，國立大學醫院也在本週發出比過去還多的止痛藥給孕婦。
去年6月27日，冰島在歐洲國家盃16強以2：1擊敗英格蘭，全球足球迷也為冰島而瘋狂，冰島人更為此「大肆慶祝」。據當地雜誌《Visir》報導，冰島國立大學醫院在本週周末給予孕婦的止痛藥數量大幅增加。
一名醫師在推特上表示：「孕婦們在本周末寫下新紀錄 ── 正是冰島以2：1擊敗英格蘭的9個月過後。」這句話不止暗示冰島球迷如何慶祝，亦讓冰島足球隊增加不少「新球迷」。
冰島在歐洲國家盃過後9個月，迎來史上最大的嬰兒潮。（取自推特）
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