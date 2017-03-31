MLB》熱身賽漸入佳境 前田健太先發完全壓制

前田健太。（美聯社）

〔記者張浩群／綜合報導〕大聯盟例行賽即將點燃戰火，各隊都在做最後調整，道奇日籍強投前田健太今天最後一次在熱身賽登板，先發對戰太空人，主投3局飆4K完全壓制天使打線，沒有被敲出安打無失分，0保送，道奇終場以3：2擊敗天使。

前田健太春訓熱身賽調整漸入佳境，前4場先發都有掉分，並被敲出2發全壘打，而今天用球數相當精簡，3局僅投29球，只有6顆是壞球，控球相當精準，送對手9上9下，沒有任何安打和保送，還三振掉了天使球星楚奧特（Mike Trout）。

「我覺得我已經準備好了。」前田健太透過翻譯表示，他有信心本季的表現可以比上季還要好。前田去年繳出16勝11敗、防禦率3.48的成績。

道奇今天也對先發輪值做了小幅度的更動，道奇開季前三名先發投手仍是克蕭（Clayton Kershaw）、前田健太、希爾（Rich Hill），原定的第四號的韓籍左投柳賢振被安排至第五位先發，而他的位置被麥卡錫（Brandon McCarthy）取代。

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