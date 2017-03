MLB》熱身賽漸入佳境 前田健太先發完全壓制

前田健太。(美聯社)

〔記者張浩群/綜合報導〕大聯盟例行賽即將點燃戰火,各隊都在做最後調整,道奇日籍強投前田健太今天最後一次在熱身賽登板,先發對戰太空人,主投3局飆4K完全壓制天使打線,沒有被敲出安打無失分,0保送,道奇終場以3:2擊敗天使。

前田健太春訓熱身賽調整漸入佳境,前4場先發都有掉分,並被敲出2發全壘打,而今天用球數相當精簡,3局僅投29球,只有6顆是壞球,控球相當精準,送對手9上9下,沒有任何安打和保送,還三振掉了天使球星楚奧特(Mike Trout)。

「我覺得我已經準備好了。」前田健太透過翻譯表示,他有信心本季的表現可以比上季還要好。前田去年繳出16勝11敗、防禦率3.48的成績。

道奇今天也對先發輪值做了小幅度的更動,道奇開季前三名先發投手仍是克蕭(Clayton Kershaw)、前田健太、希爾(Rich Hill),原定的第四號的韓籍左投柳賢振被安排至第五位先發,而他的位置被麥卡錫(Brandon McCarthy)取代。

