MLB》建仔等機會 皇家先生：還沒聽到相關消息

皇家隊棒球事務部副總裁布瑞特。（中職提供）

〔記者郭羿婕／台北報導〕旅美投手王建民今天度過37歲生日，仍在等待新球隊青睞，皇家隊棒球事務部副總裁布瑞特（George Brett）來台參加中職回饋列車活動，提到建仔，他印象深刻，卻也表示目前還沒聽到關於建仔簽約的相關消息。

王建民去年進入皇家開季25人名單，待了幾乎一整季，留下6勝0敗、防禦率4.22成績，目前仍在佛州棒球學校訓練，等待好的機會與合約。

「皇家先生」布瑞特昨天來台，今天出席中職記者會。會後一提到王建民，他立刻詢問身旁的兒子，建仔目前狀況如何，也好奇他是否已經退休。

得知建仔仍在自主訓練，等待重回美職的機會，布瑞特說：「我不清楚他的狀況，不過，他的經紀人應該也是聯絡過美職30支球隊，若真的有機會回來，相信我會聽到相關消息，但我現在都沒聽說。」

布瑞特認為，與建仔年齡相仿的球員，即使健康都不一定有機會，何況是受過傷的選手。他並以建仔前隊友霍契佛（Luke Hochevar ）為例，去年受傷至今也沒新工作，「對於受傷過的投手，球隊一般不會冒太大的險。」

「在紐約洋基時期，建民是個巨星，連兩年19勝真的不得了，去年在皇家表現也不錯。」布瑞特說，建仔是好投手，有很好的伸卡球和滑球，「很高、很安靜的傢伙，雖然英文講得不錯，不過，來自不同文化背景，他是比較安靜的，也總是面帶笑容。」

聽到王建民今天滿37歲，布瑞特還請身旁友人幫忙傳訊息給建仔，「幫我祝他生日快樂！」

王建民。（資料照，法新社）