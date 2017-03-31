中職》富邦對Lamigo之戰因雨順延 明打雙重賽
2017/03/31 15:36
原定今天晚上6點35分在桃園球場所進行的Lamugo桃猿對富邦悍將之戰因雨順延。（記者羅志朋攝）
〔記者羅志朋／桃園報導〕原定今天晚上6點35分在桃園球場所進行的Lamugo桃猿對富邦悍將之戰，因桃園地區雨勢不斷，造成球場積水，比賽順延至明天下午1點5分，兩隊將在桃園球場進行雙重賽。
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