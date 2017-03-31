中職》中信對統一之戰因雨順延 明進行雙重賽
2017/03/31 16:04
新莊中信兄弟對統一獅之戰因雨順延。（資料照，記者李雅雯攝）
〔記者徐正揚／新北報導〕原訂今日晚間6點35分進行的中信兄弟對統一獅之戰，因為新莊棒球場的場地狀況不佳，延至明天中午1點05分補賽，明天兩隊將進行雙重賽。
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