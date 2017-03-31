日職》開幕戰大谷翔平擔任打者 火腿要他不能全力衝

大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔記者林子翔／綜合報導〕日本職棒例行賽今天正式開打，日本火腿「投打二刀流」大谷翔平因腳傷緣故，開季只能打指定打擊，教練團為了保險起見，還要他不能全力衝刺。

《Sponichi Annex》報導，火腿監督栗山英樹表示，不希望因為一次跑壘，造成幾個月不能比賽，因此要求大谷翔平「全力疾走禁止」，他也向球迷們道歉。

受腳傷影響，大谷翔平還無法投球，今年熱身賽都擔任打者，總計他出賽9場，27個打數揮出8支安打，有4發全壘打、15分打點，另有4次四死球，打擊率為2成96。

火腿今晚對上西武，火腿推出有原航平先發，他上季繳出11勝9敗、防禦率2.94；西武則是推出菊池雄星，他去年繳出12勝7敗、防禦率2.58，最快球速可達157公里。

菊池雄星跟大谷翔平都是岩手縣花卷東高校出身，菊池比大谷大了3歲，兩人今晚對決也格外受到注目。

大谷翔平。（資料照，美聯社）