SBL》達欣封王慶功宴 球團要發高額獎金、帶球員玩夏威夷
2017/03/31 16:25
達欣慶功宴。（記者林岳甫攝）
〔記者林岳甫／台北報導〕達欣在SBL第14季總冠軍賽，以直落四橫掃裕隆，贏得睽違7年之久的冠軍寶座，今凌晨全隊舉辦奪冠慶功宴，領隊王才翔承諾會頒發台幣近千萬獎金，且招待球員至夏威夷度假，慰勞大夥整季的辛勞。
達欣在台北知名KTV舉辦慶功宴，「少俠」田壘也一同到場慶祝，而首位登場唱歌的是，連兩年摘下例行賽MVP的周儀翔，他率先唱起周杰倫夯歌《告白氣球》為慶功宴揭開序幕，大家也不斷慶祝這得來不易的冠軍。
最後抵達慶功宴現場的王才翔，承諾球團這回一定會頒發冠軍獎金，不過當年奪下首冠時，球團即頒發台幣1000萬獎金犒賞球員，他笑說：「這次的金額我得再確認確認，希望能維持奪下首冠的金額。」
達欣慶功宴。（記者林岳甫攝）
達欣慶功宴。（記者林岳甫攝）
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